Уильям Оливейра: у Клаудиньо были варианты в Европе, США и Катаре, но он выбрал «Зенит»

Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Уильям Оливейра рассказал подробности перехода Клаудиньо.



«Раньше был такой клуб «Брагантино» и отдельно клуб-филиал известной кампании как «РБ Лейпциг». Когда у «Брагантино» возникли финансовые проблемы, и он вылетел во второй дивизион, компания перехватила управление в нём. Потом объединили два клуба и создали «Ред Булл Брагантино». В итоге сразу вышли в высший дивизион и затем попали в южноамериканский аналог еврокубков. Но «Ред Булл Брагантино» не просто так берёт и продает футболистов. У него с финансами всё в порядке. Клуб покупает много молодых ребят в Бразилии, воспитывает и потом продаёт в ту же Европу. Кстати, у Клаудиньо, насколько я знаю, были и другие варианты, в том числе в Старом Свете и США, Катаре. Но он хотел прийти именно к нам. И это тоже хорошо, будем ждать его на поле», — цитирует Оливейру «Матч ТВ».

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