Ди Мария: Роналду наверняка умирает от желания оказаться в «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария выразил мнение, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хотел бы играть в составе парижского клуба.



«Роналду наверняка умирает от желания оказаться в „ПСЖ“. Качество игроков этого клуба уникально. Такое не часто случается, и все лучшие игроки хотят играть вместе с лучшими. Криштиану определённо хотел бы быть здесь, но „ПСЖ“ заключил контракт с Месси. К счастью, так будет лучше», — приводит слова Ди Марии TyC Sports.



10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. За пять дней до этого «Барселона» объявила, что не будет продлевать договор с 34-летним аргентинским футболистом. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.