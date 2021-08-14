Лунёв остался в запасе на матч «Байера» против «Униона»

Российский вратарь «Байера» Андрей Лунёв остался в запасе на матч 1-го тура чемпионата Германии против «Униона», сообщает пресс-служба клуба. Место в воротах «Байера» займет Лукас Градецки.
Напомним, этим летом у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.
На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России, однако в заявку национальной команды на чемпионат Европы — 2020 экс-голкипер «Зенита» не попал.
В минувшем розыгрыше Бундеслиги леверкузенский «Байер» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 34 матчах чемпионата Германии.
- 14 августа 2021
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