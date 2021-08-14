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Бруну Фернандеш сделал первый хет-трик за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Видео

Бруну Фернандеш сделал первый хет-трик за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Видео
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Сегодня, 14 августа, проходит 1-й тур английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, в котором «Манчестер Юнайтед» принимает на своём поле «Лидс».

На 60-й минуте матча полузащитник «красных дьяволов» Бруну Фернандеш сделал рывок в штрафную гостей, где после передачи со своей половины поля от Виктора Линделёфа в одно касание переправил мяч в сетку. Это позволило португальцу оформить свой первый хет-трик в футболе «Манчестер Юнайтед» в рамках английской Премьер-лиги.

К началу 83-й минуты матча хозяева уверенно ведут со счётом 5:1.

Видео гола Бруну Фернандеша

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