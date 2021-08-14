Симеоне: у АПЛ нет ни Месси, ни Роналду. Уровень лиги зависит от развития всех команд
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о переходе нападающего Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».
«Уход Месси — важное событие для Примеры и «Барселоны». Мы с ним это не обсуждали. У английской Премьер-лиги нет ни Месси, ни Роналду, и это крайне конкурентоспособный чемпионат. Уровень лиги зависит от развития всех команд, как это произошло в Англии», — приводит слова Симеоне Marca.
10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. За пять дней до этого «Барселона» объявила, что не будет продлевать договор с 34-летним аргентинским футболистом. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
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