«Спартак» — «Урал»: Джикия – в старте, Соболев остался на скамейке запасных

Сегодня, 14 августа, состоится очередной матч 4-го тура РПЛ. «Спартак» будет принимать «Урал». Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды определились со стартовыми составами на этот матч.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Бакаев, Крал, Зобнин, Ломовицкий, Ларссон, Понсе.
«Урал»: Годзюр, Рыков, Герасимов, Кулаков, Адамов, Подберёзкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Панюков.
Обе команды неудачно стартовали в новом сезоне. «Урал» в трёх турах набрал лишь одно очко, после чего было принято решение об увольнении с поста главного тренера Юрия Матвеева. Его сменил Игорь Шалимов. «Спартак» в трёх турах набрал три очка, в настоящее время москвичи занимают лишь 11-е место в турнирной таблице.
- 14 августа 2021
-
16:22
-
16:19
-
16:10
-
16:05
-
15:56
-
15:44
-
15:39
-
15:36
-
15:20
-
15:20
-
15:14
-
15:07
-
15:05
-
14:44
-
14:43
-
14:34
-
14:30
-
14:22
-
14:20
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:57
-
13:54
-
13:47
-
13:43
-
13:30
-
13:26
-
13:11
-
12:51
-
12:43
-
12:36
-
12:25
-
12:24
-
11:54