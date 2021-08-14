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Экс-игрок «Зенита» Алвеш: думаю, Роналду останется в «Ювентусе»

Экс-игрок «Зенита» Алвеш: думаю, Роналду останется в «Ювентусе»
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Бывший защитник «Зенита» и «Пармы» Бруну Алвеш выразил мнение, что нападающий Криштиану Роналду не покинет «Ювентус».

«Думаю, Роналду останется в клубе. «Ювентус» — топ-команда, в ней много отличных футболистов. Возвращение Аллегри очень важно для команды. «Ювентус» силён, и, когда игрок в отличной форме, он не захочет уходить из сильного клуба», — приводит слова Алвеша Tuttomercatoweb.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Роналду может продолжить карьеру в «Монако» или «Пари Сен-Жермен».

Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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