Маркос Алонсо забил «Кристал Пэлас» шикарным ударом в девятку со штрафного. Видео
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Сегодня, 14 августа, проходит 1-й тур английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, в котором «Челси» на своём поле принимает «Кристал Пэлас».
На 27-й минуте встречи главный арбитр зафиксировал нарушение вблизи штрафной гостей. К мячу подошёл испанец Маркс Алонсо и неотразимо пробил обводящим ударом в ближнюю девятку — 1:0.
Видео гола Маркоса Алонсо
В первые полчаса игры хозяева владеют тотальным преимуществом. Подопечные Томаса Тухеля успели создать несколько отличных моментов для взятия ворот, однако ошибались в завершающей стадии атаки.
Напомним, несколько дней назад «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв испанский «Вильярреал» в серии послематчевых пенальти.
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