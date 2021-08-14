Маркос Алонсо забил «Кристал Пэлас» шикарным ударом в девятку со штрафного. Видео

Сегодня, 14 августа, проходит 1-й тур английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, в котором «Челси» на своём поле принимает «Кристал Пэлас».

На 27-й минуте встречи главный арбитр зафиксировал нарушение вблизи штрафной гостей. К мячу подошёл испанец Маркс Алонсо и неотразимо пробил обводящим ударом в ближнюю девятку — 1:0.

Видео гола Маркоса Алонсо

В первые полчаса игры хозяева владеют тотальным преимуществом. Подопечные Томаса Тухеля успели создать несколько отличных моментов для взятия ворот, однако ошибались в завершающей стадии атаки.

Напомним, несколько дней назад «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв испанский «Вильярреал» в серии послематчевых пенальти.