В «Спартаке» объяснили, почему Промес и Мозес не попали в заявку на матч с «Уралом»
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Пресс-служба «Спартака» в «Твиттере» сообщила, что Квинси Промес, Виктор Мозес, Георгий Мелкадзе и Павел Маслов продолжают восстановление после травм.
Все эти футболисты не попали в заявку на матч 4-го тура РПЛ с «Уралом».
Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обе команды неудачно стартовали в новом сезоне. «Урал» в трёх турах набрал лишь одно очко, после чего было принято решение об увольнении с поста главного тренера Юрия Матвеева. Его сменил Игорь Шалимов. «Спартак» в трёх турах набрал три очка, в настоящее время москвичи занимают лишь 11-е место в турнирной таблице.
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