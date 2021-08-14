В «Спартаке» объяснили, почему Промес и Мозес не попали в заявку на матч с «Уралом»

Пресс-служба «Спартака» в «Твиттере» сообщила, что Квинси Промес, Виктор Мозес, Георгий Мелкадзе и Павел Маслов продолжают восстановление после травм.



Все эти футболисты не попали в заявку на матч 4-го тура РПЛ с «Уралом».

Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обе команды неудачно стартовали в новом сезоне. «Урал» в трёх турах набрал лишь одно очко, после чего было принято решение об увольнении с поста главного тренера Юрия Матвеева. Его сменил Игорь Шалимов. «Спартак» в трёх турах набрал три очка, в настоящее время москвичи занимают лишь 11-е место в турнирной таблице.