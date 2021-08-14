«Краснодар» ведёт переговоры о покупке защитника «Атлетико Минейро»
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«Краснодар» пытается приобрести центрального защитника «Атлетико Минейро» Натана Силву, сообщает Torcedores.
Представитель краснодарской команды связался с бразильским клубом по поводу трансфера 24-летнего футболиста. Переговоры находятся на начальной стадии. Известно, что в контакте Силвы прописана опция выкупа в размере € 40 млн. Соглашение Силвы с «Атлетико Минейро» истекает в декабре 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 600 тысяч. В нынешнем сезоне Силва сыграл за «Атлетико Минейро» 27 матчей и забил два гола.
«Краснодар» после трёх туров занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав три очка. 15 августа «быки» сыграют с тульским «Арсеналом». Матч пройдёт в Краснодаре.
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