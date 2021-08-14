«Спартак» открыл счёт в матче с «Уралом»

В эти минуты в Москве на стадионе «Открытие Арена» проходит матч 3-го тура РПЛ «Спартак» — «Урал». На 27-й минуте счёт открыл полузащитник красно-белых Роман Зобнин.



Стартовые составы команд:



«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Бакаев, Крал, Зобнин, Ломовицкий, Ларссон, Понсе.



«Урал»: Годзюр, Рыков, Герасимов, Кулаков, Адамов, Подберёзкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Панюков.



Обе команды неудачно стартовали в новом сезоне. «Урал» в трёх турах набрал лишь одно очко, после чего было принято решение об увольнении с поста главного тренера Юрия Матвеева. Его сменил Игорь Шалимов. «Спартак» в трёх турах набрал три очка, в настоящее время москвичи занимают лишь 11-е место в турнирной таблице.

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