«Байер» поделил очки с «Унионом», Лунёв остался в запасе

В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» сыграл вничью с берлинским «Унионом». Встреча проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине (Германия) и завершилась со счётом 1:1.
На 7-й минуте матча счёт открыл Тайво Авонийи, ему ассистировал Макс Крузе. Спустя пять минут ответный мяч забил Мусса Диаби с передачи Жереми Фримпонга.
Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв остался в запасе. Его визави Лукаш Градецки провёл на поле всю встречу.
В минувшем розыгрыше Бундеслиги леверкузенский «Байер» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 34 матчах чемпионата Германии.
Результаты других матчей 1-го тура Бундеслиги:
«Арминия» — «Фрайбург» — 0:0
«Аугсбург» — «Хоффенхайм» — 0:4
«Вольфсбург» — «Бохум» — 1:0
«Штутгарт» — «Гройтер Фюрт» — 5:1
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