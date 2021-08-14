«Байер» поделил очки с «Унионом», Лунёв остался в запасе

В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» сыграл вничью с берлинским «Унионом». Встреча проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине (Германия) и завершилась со счётом 1:1.

На 7-й минуте матча счёт открыл Тайво Авонийи, ему ассистировал Макс Крузе. Спустя пять минут ответный мяч забил Мусса Диаби с передачи Жереми Фримпонга.

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв остался в запасе. Его визави Лукаш Градецки провёл на поле всю встречу.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги леверкузенский «Байер» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 34 матчах чемпионата Германии.

Результаты других матчей 1-го тура Бундеслиги:

«Арминия» — «Фрайбург» — 0:0

«Аугсбург» — «Хоффенхайм» — 0:4

«Вольфсбург» — «Бохум» — 1:0

«Штутгарт» — «Гройтер Фюрт» — 5:1