22-летний Чалоба забил первый гол за «Челси» пушечным ударом из-за штрафной. Видео

Сегодня, 14 августа, проходит 1-й тур английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, в котором «Челси» на своём поле принимает «Кристал Пэлас».

22-летний новоиспечённый защитник синих Трево Чалоба, перебравшийся из французского «Лорьяна», на 58-й минуте нанёс сильный удар примерно с 25 метров. Голкипер Кристал Пэлас» Висенте Гуайта сумел лишь коснуться мяча, после чего тот нырнул под самую штангу.

К 74-й минуте «Челси» ведёт со счётом 3:0. Помимо Чалобы, отличились Маркос Алонсо и Кристиан Пулишич.

«Челси» в 38 матчах английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 набрал 67 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» заработал 44 очка и финишировал 14-м. Чемпионом стал «Манчестер Сити».