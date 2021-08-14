Сульшер — о матче с «Лидсом»: не мог и просить о большем, я очень доволен составом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился впечатлениями после первой игры своей команды в английской Премьер-лиге сезона-2021/2022, в котором «красные дьяволы» с разгромным счётом обыграли «Лидс» — 5:1.

«Я не мог просить о большем. Перед первым матчем всегда задаёшься вопросом, хорошо ли ты подготовился. Тренировки были направлены на этот конкретный матч. Фантастический день.



Я очень доволен нынешним составом. Мы ждали, пока Варан со всем разберётся. Санчо будет становиться всё лучше и лучше. Ещё несколько игроков вернутся, так что ситуация хорошая.



Конечно, когда Бруно забивает три, а Погба делает четыре голевых, все заголовки будут о них двоих. Но для меня важнее вся команда. Эти двое могут создавать моменты благодаря тем, кто играет рядом с ними», — приводит слова Сульшера BBC.