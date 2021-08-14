«Челси» стартовал в АПЛ-2021/2022 с уверенной победы
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Сегодня, 14 августа, в матче первого тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» на своём поле уверенно переиграл «Кристал Пэлас» — 3:0.
На 27-й минуте встречи главный арбитр зафиксировал нарушение вблизи штрафной гостей. К мячу подошёл испанец Маркос Алонсо и неотразимо пробил обводящим ударом в ближнюю девятку — 1:0. В конце первого тайма Кристиан Пулишич увеличил преимущество, и на перерыв команды ушли с разницей в два мяча.
Во второй половине встречи «Челси» продолжал контролировать игру, а на 58-й минуте новичок команды Трево Чалоба дальним ударом поразил ворота «Кристал Пэлас» в третий раз.
Напомним, несколько дней назад «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв испанский «Вильярреал» в серии послематчевых пенальти.
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