«Ростов» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Сегодня, 14 августа, в Ростове будет проходить матч 4-го тура РПЛ. «Ростов» примет московский ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды определились со стартовыми составами:
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамян, Глебов, Норманн, Хашимото, Полоз, Комличенко.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Ахметов, Мухин, Влашич, Эджуке, Чалов, Кучаев.
Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Иван Сараев (Санкт-Петербург).
ЦСКА в трёх турах Российской Премьер-Лиги набрал три очка, завоевав победу над «Уфой» (1:0), и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Ростов» (1) — на предпоследней строчке в турнирной таблице. Единственное очко он набрал в матче с «Химками» (1:1).
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