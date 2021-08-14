Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нижний Новгород» Кержакова потерпел первое поражение в РПЛ

«Нижний Новгород» Кержакова потерпел первое поражение в РПЛ
Комментарии

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» проиграл «Уфе». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 49-й минуте счёт открыл форвард уфимцев Гамид Агаларов. Нападающий получил мяч у линии штрафной после ошибки защитника, который поскользнулся, фактически подарив сопернику выход один на один, Гамид сделал несколько шагов вперёд и пробил в нижний угол метров с одиннадцати.

Спустя восемь минут Акош Кечкеш сравнял счёт. Венгерский футболист после навеса с углового легко переправил мяч головой в дальний нижний угол. На 65-й минуте полузащитник «Уфы» Олег Иванов реализовал пенальти. Артур Нигматуллин угадал направление полета мяча, но удар Иванова был сильным.

«Нижний Новгород» набрал 7 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (4) поднялась на восьмое место.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
14 августа 2021, суббота. 17:30 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Уфа
Уфа
0:1 Агаларов – 48'   1:1 Кечкеш – 57'   1:2 О. Иванов – 65' (пен)
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021