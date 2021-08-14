«Нижний Новгород» Кержакова потерпел первое поражение в РПЛ

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» проиграл «Уфе». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 49-й минуте счёт открыл форвард уфимцев Гамид Агаларов. Нападающий получил мяч у линии штрафной после ошибки защитника, который поскользнулся, фактически подарив сопернику выход один на один, Гамид сделал несколько шагов вперёд и пробил в нижний угол метров с одиннадцати.
Спустя восемь минут Акош Кечкеш сравнял счёт. Венгерский футболист после навеса с углового легко переправил мяч головой в дальний нижний угол. На 65-й минуте полузащитник «Уфы» Олег Иванов реализовал пенальти. Артур Нигматуллин угадал направление полета мяча, но удар Иванова был сильным.
«Нижний Новгород» набрал 7 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (4) поднялась на восьмое место.
- 14 августа 2021
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