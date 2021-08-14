«Спартак» с минимальным счётом переиграл «Урал»

14 августа «Спартак» на своём поле принимал «Урал» в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогали ему ассистенты Андрей Образко (Ставрополь) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный арбитр — Кирилл Силантьев из Самары. Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.

На 27-й минуте единственный мяч забил полузащитник красно-белых Роман Зобнин. Он воспользовался своим шансом после углового удара и поразил чужие ворота. Команды создавали опасные моменты, но так и не смогли изменить счёт на табло.



«Спартак» за четыре тура набрал шесть очков и вышел на промежуточное седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (1) — остался на 15-й строчке.