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«Спартак» с минимальным счётом переиграл «Урал»

«Спартак» с минимальным счётом переиграл «Урал»
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14 августа «Спартак» на своём поле принимал «Урал» в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогали ему ассистенты Андрей Образко (Ставрополь) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный арбитр — Кирилл Силантьев из Самары. Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.

На 27-й минуте единственный мяч забил полузащитник красно-белых Роман Зобнин. Он воспользовался своим шансом после углового удара и поразил чужие ворота. Команды создавали опасные моменты, но так и не смогли изменить счёт на табло.

«Спартак» за четыре тура набрал шесть очков и вышел на промежуточное седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (1) — остался на 15-й строчке.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
14 августа 2021, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Зобнин – 27'
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