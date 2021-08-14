Томас Тухель: приход Лукаку в «Челси» — отличная новость для Вернера

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу в стартовом матче английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, а также поделился ожиданиями от игры Ромелу Лукаку, который недавно перебрался в стан синих.

«Мы приехали после матча в среду за Суперкубок УЕФА, поэтому были сильно перегружены физически в последнее время. Сегодня было очень жарко, но мы очень хотели победить. Ребята приложили много усилий, полностью контролировали игру, поэтому я считаю, что три очка абсолютно заслуженны.

Приход Лукаку? Думаю, это очень поможет Тимо Вернеру. Он может снять часть ответственности с Тимо, Кая Хаверца и Кристиана Пулишича, так что у нас будет больше вариаций. Мы можем играть с двумя нападающими или с тремя. Приход Ромелу — это также отличная новость для Тимо», — цитирует Тухеля BBC.