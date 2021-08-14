«Алавес» — «Реал Мадрид»: онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 14 августа, состоится матч нового сезона в испанской Примере. В матче 1-го тура встретятся «Алавес» и «Реал Мадрид». Встреча состоится на стадионе «Мендисорроса» в Витории.



Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Сесаром Сото Градо. Помогать ему будут Карлос Альварес Фернандес и Хулиан Вильясеньор. Резервный арбитр — Альваро Лопес Парра.

«Алавес» в минувшем сезоне занял 16-е место в испанской Примере, набрав 38 очков. «Реал Мадрид» закончил сезон на втором месте, набрав 84 очка. «Сливочные» имели неплохие шансы на чемпионство, но в 35-м туре потеряли очки в домашней игре с «Севильей», которых в итоге не хватило для того, чтобы опередить «Атлетико».

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