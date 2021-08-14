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Роман Зобнин рассказал об общении с фанатами «Спартака» после матча с «Уралом»

Роман Зобнин рассказал об общении с фанатами «Спартака» после матча с «Уралом»
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал об общении с болельщиками после матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0). Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

«Мы подошли к болельщикам после игры, как обычно это бывает. Поблагодарили фанатов, а они — нас. Ничего сверхъестественного не было. Всё как обычно в каждой игре», — цитирует Зобнина «Матч ТВ».

Ранее болельщики «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес футболистов. Также с фанатской трибуны неслись оскорбительные скандирования в адрес команды и руководства клуба.

«Спартак» за четыре тура набрал шесть очков и вышел на промежуточное седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (1) — остался на 15-й строчке.

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