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«Оренбург» обыграл «Велес» и поднялся на второе место в ФНЛ

«Оренбург» обыграл «Велес» и поднялся на второе место в ФНЛ
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В матче 6-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» переиграл московский «Велес». Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:1.

На 12-й минуте матча счёт открыл нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе. Второй гол оренбуржской команды забил Ренато Гойкович. На 43-й минуте один мяч отыграл форвард «Велеса» Даниил Лопатин.

В шести матчах «Оренбург» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Велес» (12) находится на четвёртом месте. Лидером первенства является московское «Торпедо» (16).

ФНЛ - Первый дивизион. 6-й тур
14 августа 2021, суббота. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Велес
Москва
1:0 Фамейе – 12'   2:0 Гойкович – 28'   2:1 Лопатин – 43'

Результаты других матчей Футбольной национальной лиги:

«КАМАЗ» — «Металлург» Липецк — 3:0

«Краснодар-2» — «Волгарь» — 1:0

«Нефтехимик» — «Факел» — 3:0

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