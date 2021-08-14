«Оренбург» обыграл «Велес» и поднялся на второе место в ФНЛ
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В матче 6-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» переиграл московский «Велес». Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:1.
На 12-й минуте матча счёт открыл нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе. Второй гол оренбуржской команды забил Ренато Гойкович. На 43-й минуте один мяч отыграл форвард «Велеса» Даниил Лопатин.
В шести матчах «Оренбург» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Велес» (12) находится на четвёртом месте. Лидером первенства является московское «Торпедо» (16).
ФНЛ - Первый дивизион. 6-й тур
14 августа 2021, суббота. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Велес
Москва
1:0 Фамейе – 12' 2:0 Гойкович – 28' 2:1 Лопатин – 43'
Результаты других матчей Футбольной национальной лиги:
«КАМАЗ» — «Металлург» Липецк — 3:0
«Краснодар-2» — «Волгарь» — 1:0
«Нефтехимик» — «Факел» — 3:0
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