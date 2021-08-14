Действующий чемпион Франции «Лилль» разгромно проиграл «Ницце»
Поделиться
14 августа во втором туре чемпионата Франции «Лилль» принимал «Ниццу». Игра прошла на стадионе «Пьер-Моруа» в городе Вильнёв-д'Аск. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. Матч завершился разгромной победой «Ниццы» со счётом 4:0.
Уже на 1-й минуте матча счёт открыл нападающий Каспер Дольберг. На 5-й минуте преимущество «Ниццы» удвоил полузащитник Хишем Будауи. В компенсированное к первому тайму время нападающий Амин Гуири реализовал пенальти. А окончательный счёт установил Каспер Дольберг, оформивший дубль.
«Лилль» за два проведённых тура набрал всего лишь одно очко и расположился на 16-м месте в турнирной таблице. «Ницца» (4) — стала промежуточным лидером розыгрыша.
Комментарии
- 14 августа 2021
-
20:55
-
20:46
-
20:41
-
20:36
-
20:34
-
20:30
-
20:24
-
20:23
-
20:20
-
20:19
-
20:14
-
20:12
-
20:12
-
20:06
-
19:58
-
19:57
-
19:56
-
19:52
-
19:50
-
19:40
-
19:31
-
19:22
-
19:17
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:52
-
18:51
-
18:51
-
18:40
-
18:32
-
18:29
-
18:17
-
18:08
-
18:05
Партнерский контент