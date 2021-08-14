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Действующий чемпион Франции «Лилль» разгромно проиграл «Ницце»

Действующий чемпион Франции «Лилль» разгромно проиграл «Ницце»
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14 августа во втором туре чемпионата Франции «Лилль» принимал «Ниццу». Игра прошла на стадионе «Пьер-Моруа» в городе Вильнёв-д'Аск. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. Матч завершился разгромной победой «Ниццы» со счётом 4:0.

Уже на 1-й минуте матча счёт открыл нападающий Каспер Дольберг. На 5-й минуте преимущество «Ниццы» удвоил полузащитник Хишем Будауи. В компенсированное к первому тайму время нападающий Амин Гуири реализовал пенальти. А окончательный счёт установил Каспер Дольберг, оформивший дубль.

«Лилль» за два проведённых тура набрал всего лишь одно очко и расположился на 16-м месте в турнирной таблице. «Ницца» (4) — стала промежуточным лидером розыгрыша.

Франция - Лига 1. 2-й тур
14 августа 2021, суббота. 18:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
0 : 4
Ницца
Ницца
0:1 Дольберг – 1'   0:2 Будауи – 5'   0:3 Гуири – 45+4' (пен)   0:4 Дольберг – 64'
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