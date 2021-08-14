Действующий чемпион Франции «Лилль» разгромно проиграл «Ницце»

14 августа во втором туре чемпионата Франции «Лилль» принимал «Ниццу». Игра прошла на стадионе «Пьер-Моруа» в городе Вильнёв-д'Аск. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. Матч завершился разгромной победой «Ниццы» со счётом 4:0.



Уже на 1-й минуте матча счёт открыл нападающий Каспер Дольберг. На 5-й минуте преимущество «Ниццы» удвоил полузащитник Хишем Будауи. В компенсированное к первому тайму время нападающий Амин Гуири реализовал пенальти. А окончательный счёт установил Каспер Дольберг, оформивший дубль.



«Лилль» за два проведённых тура набрал всего лишь одно очко и расположился на 16-м месте в турнирной таблице. «Ницца» (4) — стала промежуточным лидером розыгрыша.