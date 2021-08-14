Бакаев рассказал, как отнёсся к выкрикам с трибун во время матча с «Уралом»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал негативную реакцию болельщиков во время матча 4-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0).

«Выкрики с трибун? Я был сконцентрирован на игре. В любом случае — болельщикам спасибо. К трибуне после матча мы всегда подходим. Сегодня главное было выиграть. Давно этого не делали. Это давило. Надеюсь, после этой игры будем увереннее выглядеть. Игра забудется, а результат останется. Нервы были из-за результатов. В команде всё нормально у нас. Мы вместе.

Сегодня выиграли, дальше пойдём по возрастающей. Рассказова, может, неправильно интерпретировали. Болельщики, поддержите его, он не говорил тех слов, которые были доведены. Начинаем понимать игру Витории. Это футбол, который не ставится за два месяца», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.