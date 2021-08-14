Зобнин: извиняюсь, если болельщики меня неправильно поняли

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как проходило общение с фанатами клуба после матча 4-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0). Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

«Я люблю своих болельщиков больше всего. Извиняюсь, если они неправильно меня поняли. Больше мне нечего сказать», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Ранее болельщики «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес футболистов. Также с фанатской трибуны неслись оскорбительные скандирования в адрес команды и руководства клуба.

«Спартак» за четыре тура набрал шесть очков и вышел на промежуточное седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (1) — остался на 15-й строчке.