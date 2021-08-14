Александр Соболев: возможно, дал себе слабину, это видят тренеры

Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о критике со стороны болельщиков.

«Баннер в свою честь видел. Нормально к этому отнёсся, к критике так и отношусь. Показываю плохую игру — критикуют. Нужно было посидеть, подумать на замене и поправить игру. Не идёт пока, не могу забить, немножко это давит. Но уверен, что всё будет нормально. Если болельщики это видят, то и тренер. Пять матчей назад играл по-другому, поэтому Витория всё видит. Я не читаю сайты и телеграмы, просто спад. Надеюсь, в ближайших матчах сыграю по-другому.

У каждого футболиста бывает такой спад. Возможно, дал себе слабину. Это видят все, тренеры, надо работать ещё сильнее. Надеюсь забить в ближайшем матче.

Понимаю, что долгосрочный контракт повышает давление на меня. Я уверен в себе, в болельщиков, в ребятах. Сейчас меня критикуют, но всё исправится.

Немножко давило на команду, что не можем выиграть. Сегодня победили при не самой лучшей игре. По «Бенфике» можно долго рассуждать. Все расстроились, но впереди чемпионат, Лига Европы. Дай бог, что в следующем сезоне будем снова играть в Лиге чемпионов.

О лимите можно долго рассуждать. Если его отменят, нормально к этому отнесёмся. Но не моё право рассуждать.

Буду играть хорошо, вызовут в сборную. Не буду — не вызовут. Нормально себя чувствую физически. После «Бенфики» разговаривали, обсудили какие-то моменты», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.