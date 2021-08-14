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17:30 Мск
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«Ростов» — ЦСКА: Бийол вывел гостей вперёд

«Ростов» — ЦСКА: Бийол вывел гостей вперёд
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В эти минуты в Ростове-на-Дону проходит матч 4-го тура РПЛ. «Ростов» принимает ЦСКА.

Гости вышли вперёд уже на 8-й минуте. Яка Бийол головой отправил мяч в сетку после стандарта.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Встречу обслуживает судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Иван Сараев (Санкт-Петербург).

ЦСКА в трёх турах Российской Премьер-Лиги набрал три очка, завоевав победу над «Уфой» (1:0), и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Ростов» (1) — на предпоследней строчке в турнирной таблице. Единственное очко он набрал в матче с «Химками» (1:1).

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