«Ростов» — ЦСКА: Бийол вывел гостей вперёд
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В эти минуты в Ростове-на-Дону проходит матч 4-го тура РПЛ. «Ростов» принимает ЦСКА.
Гости вышли вперёд уже на 8-й минуте. Яка Бийол головой отправил мяч в сетку после стандарта.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.
Встречу обслуживает судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Иван Сараев (Санкт-Петербург).
ЦСКА в трёх турах Российской Премьер-Лиги набрал три очка, завоевав победу над «Уфой» (1:0), и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Ростов» (1) — на предпоследней строчке в турнирной таблице. Единственное очко он набрал в матче с «Химками» (1:1).
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