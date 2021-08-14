Джеко забил за «Интер» в матче с киевским «Динамо». О его трансфере никто не объявлял

Нападающий Эдин Джеко вышел на поле в стартовом составе «Интера» на товарищеский матч с киевским «Динамо» (3:0, идёт второй тайм). Ни «Интер», ни «Рома» о трансфере Джеко ещё не объявляли.

Джеко забил гол на 34-й минуте встречи. В перерыве его заменили на Андреа Пинамонти.

Ранее сообщалось, что 35-летний боснийский футболист «Ромы» прибыл в Милан для завершения трансфера в стан нерадзурри. Агент нападающего согласовал личный контракт футболиста, рассчитанный до 2023 года.



Джеко защищает цвета «Ромы» с 2015 года, а до этого выступал за «Манчестер Сити», «Вольфсбург» и клубы из Чехии и Боснии и Герцеговины. В прошлом сезоне форвард принял участие в 38 матчах за «Рому» во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 13 забитыми мячами и пятью результативными передачами.