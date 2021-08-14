Мележиков: то, что творилось на трибунах, должно взбодрить игроков «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал поведение болельщиков команды на матче с «Уралом» (1:0).
«Восприняли всё как победу, которая даёт три очка. То, что творилось на трибунах, должно взбодрить игроков: будьте злее, добивайтесь побед. Игроки отреагировали на баннеры так, как должны были. Если игроков просят постоять и выслушать некоторые вещи в лицо, тем более есть за что, они должны выстоять на этой линейке и выслушать всё. Болельщики имеют право требовать результат, на старте результат тот, который не хотелось бы иметь. Но, тем не менее, мы сегодня набрали важные три очка, которые придадут команде уверенности.
А как на меня такая критика болельщиков должна давить? Я просто менеджер, который должен делать свою работу. На меня это не давит. С акционером я всегда на связи, во время матча — нет. Мы оба смотрим футбол, зачем связываться. Вопрос с болельщиками решится сам собой, когда команда начнёт добывать результат. Болельщики продолжают? Надо потерпеть. Когда у игроков будут уверенность и стабильность, это перейдёт на трибуны. Это взаимосвязанные вещи. Если нет побед — болельщики недовольны», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 14 августа 2021
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