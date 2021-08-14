Мележиков объяснил трудности «Спартака» в продлении контракта с Жиго

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации с продлением контракта защитника Самуэля Жиго.

«С агентом Жиго я говорил по видеосвязи на прошлой неделе. Агент настаивает, что у Жиго тяжёлая семейная ситуация и есть необходимость быть резидентом Европы, чтобы видеть сына. Буду с Жиго говорить, но пока агент не говорит, что дело в деньгах. Дело в семье. Вопрос натурализации? Я не помню, кто это придумал — он ни разу не говорил об этом.

Готов ли он перевезти семью в Россию? Его супруга этого не хочет. Так что вариантов несколько: или он дорабатывает контракт и дальше либо мы, либо агент его трудоустраивает, либо найдём возможности для урегулирования вопроса с семьёй. Повторюсь, о финансах пока речи не идёт.

Идти наперекор личным семейным обстоятельствам мы не хотим. Готовы ли отпустить его этим летом? Клуб не пойдёт на ослабление позиции центрального защитника, если не будет равноценной замены. Если её не найдём, а игрок не продлит контракт, то должен будет отработать его до конца», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.