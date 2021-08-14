Мележиков высказался о будущем Джикии, Роши, Мелкадзе и Урунова

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации с продлением контрактов игроков московского клуба.



«Про контракт Джикии узнаете, когда это будет на сайте. Фамилии по спортдиректору комментировать не буду, договорённостей официальных ещё нет, но коммуникация предметная с кандидатами есть. Стараемся не принимать самоличных решений, плюс я не в полной мере специалист в футболе. Насколько технически он подходит, должен определять специалист и главный тренер — такие коммуникации ведутся. То, что у нас нет спортивного директора, не означает, что не будет продаж и покупок.



Причина в долгих переговорах по контрактам была в Попове? Не могу так сказать, продаёт или покупает не один Попов или Мележиков, это клуб. По Соболеву переговоры были давно, защитили клуб от дальнейших движений. У нас новые условия вступают со следующего года.



Уход Роши? Давно им занимались, кстати, незнание им языка не помешало мне с ним беседовать. Добились снижения зарплаты, что помогает экономить. Аренда платная, «Спартак» на этом экономит более миллиона. Добились того, что игрок согласился понизить зарплату. Ему осталось пройти медосмотр. Что касается Урунова, надеюсь, завершим всё в понедельник-вторник. Мелкадзе — игрок «Спартака», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.