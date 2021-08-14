Фанаты «ПСЖ» освистали Мбаппе перед матчем со «Страсбургом»

Болельщики «ПСЖ» не слишком дружелюбно встретили форварда команды Килиана Мбаппе. Во время объявления состава на домашний матч 2-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» болельщики начали активно свистеть, когда было названо имя Мбаппе.

Вероятно, такая реакция фанатов связана со слухами, согласно которым французский нападающий хочет покинуть парижский клуб. Сообщалось, что Мбаппе принял окончательное решение покинуть клуб после того, как в «ПСЖ» перешёл экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси.

В минувшем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.

В «ПСЖ» выразили надежду, что Мбаппе захочет остаться.