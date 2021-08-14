«Боруссия» разгромила «Айнтрахт», Холанд оформил дубль и отдал три ассиста

В матче 1-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» разгромила франкфуртский «Айнтрахт». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счётом 5:2.

На 23-й минуте счёт открыл Марко Ройс, ему ассистировал Эрлинг Холанд. Спустя четыре минуты Феликс Пасслак забил ответный гол. На 32-й минуте Торган Азар вывел «Боруссию» вперёд, передачу отдал Холанд. Спустя ещё две минуты Холанд забил третий гол дортмундцев после результативного паса Марко Ройса. Джованни Рейна довёл счёт до разгромного после очередного ассиста Холанда.

Пятый гол «Боруссии» забил Холанд, который оформил дубль. Второй гол «Айнтрахта» забил Йенс Хёуге, ему ассистировал Рагнар Ахе. Ещё один гол «Боруссии», который забил Ройс в первом тайме, отменили после вмешательства VAR.