Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» разгромила «Айнтрахт», Холанд оформил дубль и отдал три ассиста

«Боруссия» разгромила «Айнтрахт», Холанд оформил дубль и отдал три ассиста
Комментарии

В матче 1-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» разгромила франкфуртский «Айнтрахт». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счётом 5:2.

На 23-й минуте счёт открыл Марко Ройс, ему ассистировал Эрлинг Холанд. Спустя четыре минуты Феликс Пасслак забил ответный гол. На 32-й минуте Торган Азар вывел «Боруссию» вперёд, передачу отдал Холанд. Спустя ещё две минуты Холанд забил третий гол дортмундцев после результативного паса Марко Ройса. Джованни Рейна довёл счёт до разгромного после очередного ассиста Холанда.

Пятый гол «Боруссии» забил Холанд, который оформил дубль. Второй гол «Айнтрахта» забил Йенс Хёуге, ему ассистировал Рагнар Ахе. Ещё один гол «Боруссии», который забил Ройс в первом тайме, отменили после вмешательства VAR.

Германия - Бундеслига. 1-й тур
14 августа 2021, суббота. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
5 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Ройс – 23'   1:1 Пасслак – 27' (автогол)   2:1 Т. Азар – 32'   3:1 Холанд – 34'   4:1 Рейна – 58'   5:1 Холанд – 70'   5:2 Хёуге – 86'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021