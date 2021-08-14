Мележиков: Бакаеву надо сконцентрироваться на результативности, а не на контракте

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал информацию о возможном уходе из московского клуба полузащитника Зелимхана Бакаева.
«Предложений от агента Бакаева или самого Бакаева я не слышал, о зарплате мы не говорили. Его агент обещал вернуться и назвать цифры. Думаю, Бакаеву надо сконцентрироваться на высокой результативности, а не на контракте.
Что касается возвращения Фернандо, то это инициатива агента Фернандо, я ему ответил, что мы рассмотрим возможность возращения, если это будет санкционировано главным тренером.
Вернуть Тиля зимой? Посмотрим, комментировать это пока не могу. Бюджет клуба мы готовили в соответствии с требованиями ФФП и пока его выполняем. У нас он под контролем. Бюджет на команду примерно как и в прошлом году», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 14 августа 2021
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