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ЦСКА обыграл в гостях «Ростов» в РПЛ

ЦСКА обыграл в гостях «Ростов» в РПЛ
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В Ростове-на-Дону завершился матч 4-го тура РПЛ, «Ростов» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Ещё в первом тайме москвичи забили два мяча. Гости вышли вперёд уже на 8-й минуте. Яка Бийол головой отправил мяч в сетку после стандарта. На 35-й минуте москвичи забили второй мяч. Точным ударом в угол ворот отметился Фёдор Чалов. После перерыва хозяева отыграли один мяч, на 54-й минуте отличился Даниил Глебов. Но на большее сил у «Ростова» уже не хватило. Более того, в концовке встречи Константин Марадишвили забил третий мяч и снял все вопросы о судьбе трёх очков.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча.

ЦСКА набрал шесть очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с одним очком занимает 14-е место.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
14 августа 2021, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Бийол – 8'   0:2 Чалов – 35'   1:2 Глебов – 53'   1:3 Марадишвили – 89'
Комментарии
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