ЦСКА обыграл в гостях «Ростов» в РПЛ

В Ростове-на-Дону завершился матч 4-го тура РПЛ, «Ростов» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Ещё в первом тайме москвичи забили два мяча. Гости вышли вперёд уже на 8-й минуте. Яка Бийол головой отправил мяч в сетку после стандарта. На 35-й минуте москвичи забили второй мяч. Точным ударом в угол ворот отметился Фёдор Чалов. После перерыва хозяева отыграли один мяч, на 54-й минуте отличился Даниил Глебов. Но на большее сил у «Ростова» уже не хватило. Более того, в концовке встречи Константин Марадишвили забил третий мяч и снял все вопросы о судьбе трёх очков.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча.

ЦСКА набрал шесть очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с одним очком занимает 14-е место.