ЦСКА обыграл в гостях «Ростов» в РПЛ

В Ростове-на-Дону завершился матч 4-го тура РПЛ, «Ростов» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Ещё в первом тайме москвичи забили два мяча. Гости вышли вперёд уже на 8-й минуте. Яка Бийол головой отправил мяч в сетку после стандарта. На 35-й минуте москвичи забили второй мяч. Точным ударом в угол ворот отметился Фёдор Чалов. После перерыва хозяева отыграли один мяч, на 54-й минуте отличился Даниил Глебов. Но на большее сил у «Ростова» уже не хватило. Более того, в концовке встречи Константин Марадишвили забил третий мяч и снял все вопросы о судьбе трёх очков.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча.
ЦСКА набрал шесть очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с одним очком занимает 14-е место.
- 14 августа 2021
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