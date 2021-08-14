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Березуцкий — о победе над «Ростовом»: вышли робко. Есть над чем работать

Березуцкий — о победе над «Ростовом»: вышли робко. Есть над чем работать
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу в матче с «Ростовом» (3:1).

«Рады трём очкам. Игра была непростая, как и всегда в «Ростове». Довольны победой. Не планировали играть второй тайм от обороны. Вышли робко. Есть над чем работать. «Ростов» проигрывал, было понятно, что они станут играть агрессивнее. Рад, что ребята собрались и сделали счёт более спокойным.

Всегда есть два фактора: или мы играли хорошо, либо соперник не очень. Но первым таймом я абсолютно доволен», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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