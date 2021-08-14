Мележиков: Монтьель в «Спартаке» раньше прорабатывался за € 5 млн. Наверное, подорожал

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал переход защитника «Ривер Плейт» и сборной Аргентины Гонсало Монтьеля в «Севилью».

«Думаю, на следующий домашний матч посещаемость будет увеличена. Расчёты идут раз в две недели, насколько знаю, последнее время заболеваемость идёт на спад. Формула по количеству людей, которых можно допустить на матч, зависит от этого. Может, её увеличат до пяти или десяти тысяч.



Позиция клуба по письмам ветеранов? Какое клуб может иметь отношение? Одна сторона высказала свою позицию, вторая свою, спорить между ними не будем. Но ближе нам та, которая объединяет людей вокруг команды.



Что касается возможного уголовного дела Попова, то я об этом ничего не слышал. Знаю, что Монтьель у нас прорабатывался за 10-12 миллионов, а в прошлом — за пять миллионов. Перешёл за 11 в «Севилью»? Наверное, на шесть миллионов подорожал», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Гонсало Монтьель продолжит карьеру в «Севилье». Он заключил с испанским клубом контракт на пять сезонов. Сумма трансфера оценивается в € 11 млн. Примечательно, что часть этой суммы получит игрок, которому принадлежали 20 процентов прав на себя.

Ранее бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов утверждал, что хотел пригласить аргентинского футболиста в московскую команду примерно за € 10 млн.