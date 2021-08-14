Юрий Сёмин: первый тайм «Ростов» проиграл ЦСКА по всем компонентам

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин подвел итог матча 4-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча завершилась победой москвичей со счётом 3:1.
«Пропущенный гол со стандарта очень сильно повлиял, какое-то время была неуверенность, потом получили второй мяч. Первый тайм проиграли по всем компонентам.
Во втором тайме перестроились, вышли новые игроки, смогли исправиться. Но потом снова допустили ошибку и опять пропустили.
Мог ли я сделать перестановки ещё в первом тайме? В центре поля — может быть. Но Баштуш мог отыграть только 45 минут.
Когда вернется Калинин? Он будет готов к следующему матчу.
По травмам с ЦСКА — у Хашимото просто свело ногу. У Норманна снова старая травма. Возвращение Соу? В лучшем случае ждём его через неделю.
Плохое качество поля: думаю, дело в погодных условиях», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 14 августа 2021
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