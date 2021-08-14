Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин: первый тайм «Ростов» проиграл ЦСКА по всем компонентам

Юрий Сёмин: первый тайм «Ростов» проиграл ЦСКА по всем компонентам
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин подвел итог матча 4-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча завершилась победой москвичей со счётом 3:1.

«Пропущенный гол со стандарта очень сильно повлиял, какое-то время была неуверенность, потом получили второй мяч. Первый тайм проиграли по всем компонентам.

Во втором тайме перестроились, вышли новые игроки, смогли исправиться. Но потом снова допустили ошибку и опять пропустили.

Мог ли я сделать перестановки ещё в первом тайме? В центре поля — может быть. Но Баштуш мог отыграть только 45 минут.

Когда вернется Калинин? Он будет готов к следующему матчу.

По травмам с ЦСКА — у Хашимото просто свело ногу. У Норманна снова старая травма. Возвращение Соу? В лучшем случае ждём его через неделю.

Плохое качество поля: думаю, дело в погодных условиях», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новость по теме
ЦСКА обыграл в гостях «Ростов» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021