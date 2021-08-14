«ПСЖ» представил Месси и других новичков команды на «Парк де Пренс»
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«ПСЖ» провёл небольшую презентацию новичков команды. Красочная церемония состоялась на домашнем стадионе клуба «Парк де Пренс» перед матчем 2-го тура Лиги 1 со «Страсбургом». Болельщикам представили голкипера Джанлуиджи Доннарумму, защитников Ашрафа Хакими и Серхио Рамоса, полузащитника Жоржиньо Вейналдума и нападающего Лионеля Месси.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Goal.
Многие ожидали, что Месси сможет дебютировать за свою новую команду уже в матче со «Страсбургом». Но в итоге аргентинского нападающего не включили в заявку парижан.
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино признал, что Месси необходимо набирать форму, так как он почти не тренировался после Кубка Америки.
Месси на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону».
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