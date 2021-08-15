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«Реал» начал сезон с разгрома «Алавеса», Бензема оформил дубль

«Реал» начал сезон с разгрома «Алавеса», Бензема оформил дубль
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В матче 1-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» разгромил «Алавес». Встреча проходила на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершилась со счётом 4:1.

На 48-й минуте счёт открыл форвард гостей Карим Бензема. Гарет Бэйл с левого фланга здорово навесил в штрафную, Бензема видел, что он в офсайде, и не стал бороться за этот мяч. Тот прилетел направо, к Лукасу Васкесу, тот прострелил на Эдена Азара, который чуть приподнял мяч рядом с собой у линии вратарской — и тут Бензема уже замкнул ударом в касание.

Начо забил второй гол мадридцев. Лука Модрич разыграл угловой с Азаром, после чего мягко и низко навесил справа к углу вратарской, Начо опередил всех и в падении ногой протолкнул мяч в ближний угол.

На 62-й минуте Бензема оформил дубль. Феде Вальверде с правого фланга выполнил передачу на Бензема, на него бросились защитники, а Карим спокойно убежал в штрафную, пробил по воротам — вратарь отразил удар, но мяч отскочил обратно к Бензема, который со второй попытки послал его в сетку.

Спустя три минуты «Алавес» отыграл один мяч — Мато Хоселу реализовал пенальти.

В добавленное время Винисиус Жуниор довёл счёт до разгромного.

Испания - Примера. 1-й тур
14 августа 2021, суббота. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Бензема – 48'   0:2 Начо – 56'   0:3 Бензема – 62'   1:3 Хоселу – 65' (пен)   1:4 Винисиус Жуниор – 90+2'
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