Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев повторил рекорд по числу матчей в чемпионате России. В матче четвёртого тура РПЛ ЦСКА в гостях сыграл с «Ростовом». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:1.

Для Акинфеева этот матч стал 489-м в чемпионате России. Он повторил рекорд бывшего одноклубника Сергея Игнашевича по этому показателю.

Голкипер выступает за ЦСКА уже 18 лет. Всего на счету Акинфеева 678 встреч за московский ЦСКА, в которых он пропустил 605 мячей, при этом в его активе 286 матчей «на ноль». Контрактное соглашение Акинфеева с армейцами рассчитано до 30 июня 2022 года.

В следующем туре РПЛ ЦСКА встретится с «Ахматом». Матч состоится 21 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 18:00 мск.