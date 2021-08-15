Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в первом туре нового сезона Примеры
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу нал «Алавесом» в первом туре чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершилась победой мадридцев со счётом 4:1.
«В первом тайме действовали немного медленно как с мячом, так и без мяча. Во втором тайме у нас было больше интенсивности и больше качества. Правда, было трудно играть впереди, потому что «Алавес» очень хорошо оборонялся. Первый гол Карима раскрыл игру, но я хочу играть интенсивно с мячом и без мяча», — приводит слова Анчелотти Marca.
В следующем туре чемпионата Испании «Реал» встретится с «Леванте». Матч состоится 22 августа в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия», начало — в 23:00 мск.
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