«Они могут обратиться в суд». Гвардиола ответил Клоппу на слова о трансферах «Ман Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа о трансферах. Ранее Клопп заявил, что «Ливерпуль» не может тратить такие деньги, как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ».
«Некоторые владельцы хотят получить выгоду, наши владельцы не хотят никакой выгоды. Поэтому мы инвестируем всё, что можем. Раньше было только один или два таких клуба. Теперь есть «Челси» с Романом Абрамовичем и наш клуб с Шейхом Мансуром. Они хотят покупать футбол. В чём проблема? У нас есть ограничения на финансовый фэйр-плей, и если «Ливерпуль» не согласен с расходами «Манчестер Сити», они могут обратиться в суд и сделать заявление», — приводит слова Гвардиолы Goal.
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