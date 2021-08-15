Маурисио Почеттино: победа «ПСЖ» в матче со «Страсбургом» действительно важна для будущего

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал победу в матче со «Страсбургом» во втором туре чемпионата Франции. Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

«Во-первых, я очень доволен тремя очками, после двух игр они очень важны. Мы сыграли очень хорошо, и в первом тайме было много хороших моментов. Второй тайм, возможно, был для нас тяжёлым, но я считаю, что в целом команда была хороша. Нам нужно постепенно улучшаться, мы все ещё находимся в начале сезона. В команде ещё есть над чем работать. Пока мы должны побеждать, и в то же время мы должны строить себя. Задача состоит в том, чтобы установить хорошие методы работы, и я думаю, что когда будут доступны все игроки, всё будет по-другому. Может быть, сейчас это мало что значит, но победа сегодня вечером действительно важна для будущего», — приводит слова Почеттино официальный сайт «ПСЖ».

«ПСЖ» набрал 6 очков и вышел в лидеры Лиги 1. «Страсбург» занимает последнее место, потерпев два поражения подряд.