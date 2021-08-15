Джесси Лингард рассказал о проблемах с алкоголем после потери места в основе «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал, как столкнулся с психологическими проблемами после того, как потерял место в основном составе «Красных дьяволов».
«Определённо. У нас были времена в плохие периоды, когда я начинал пить по ночам, и это был не я. Мой отец никогда не пил. Моя мама никогда не пила. Я так много накапливал в своей голове, что прибег к выпивке, чтобы попытаться облегчить боль. Игра проходила мимо меня. Мне казалось, что меня там нет. Я скрывал вещи и никому не рассказывал о том, что происходило. В самый худший момент я думал: «Мне нужно уехать из Англии». Не в Испанию, а в Китай или Саудовскую Аравию, куда-нибудь, чтобы остаться в тени и сосредоточиться только на футболе.
Мой брат смотрел на меня и думал: «Это не мой брат». Я никогда не был большим пьяницей, но прибегал к этому для собственного спокойствия. Когда я наконец открылся и начал разговаривать с семьей, это действительно помогло. Я в долгу перед ними», — приводит слова Лингарда Daily Mail.
Напомним, половину прошлого сезона Лингард провёл в аренде в «Вест Хэме», после чего вернулся в «Манчестер Юнайтед».
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