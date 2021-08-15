Тибо Куртуа провёл 100-й матч за «Реал»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа провёл 100-й матч за команду. В матче 1-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» разгромил «Алавес». Встреча проходила на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершилась со счётом 4:1. В составе победителей дубль оформил Карим Бензема и ещё по одну мячу забили Начо и Винисиус Жуниор.

Напомним, Куртуа защищает цвета «Реала» с 2018 года, куда перешел из «Челси». Контрактное соглашение вратаря с мадридским клубом рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 60,00 млн. Ранее Куртуа выступал за «Челси» и «Генк».

В следующем туре чемпионата Испании «Реал» встретится с «Леванте». Матч состоится 22 августа в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия», начало — в 23:00 мск.