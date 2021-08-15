Диего Коста подписал контракт с «Атлетико Минейро»
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Бразильский нападающий Диего Коста подписал контрактное соглашение с «Атлетико Минейро». Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.
На данный момент условия контракта не разглашаются.
Ранее сообщалось, что футболист достиг соглашения с клубом о годичном контракте с зарплатой € 2,6 млн.
Форвард имел статус свободного агента после ухода из «Атлетико» в декабре 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 6 млн. В минувшем сезоне форвард успел провести за мадридцев семь матчей, в которых забил два гола. Всего на его счету 476 матчей со 181 забитым мячом и 71 результативной передачей.
Ранее Коста также выступал за «Челси», Райо Вальекано», «Реал Вальядолид», «Альбасенте», «Сельту» и «Брагу».
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