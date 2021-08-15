«Челси» будет иметь опцию обратного выкупа Абрахама из «Ромы» за € 80 млн

Лондонский «Челси» будет иметь право выкупить 23-летнего английского нападающего Тэмми Абрахама из итальянской «Ромы», в которую он близок к уходу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как отмечает источник, у «Челси» будет опция обратного выкупа за € 80 млн, которая имеет срок действия июня 2023 года. Сообщается также, что «аристократы» сейчас работают над продажами ещё двух игроков – Миши Батшуайи в турецкий «Бешикташ» и Ике Угбо в бельгийский «Генк».
Ранее стало известно, что «Рома» заплатит «Челси» € 40 млн за Абрахама. Ожидается, что он вылетит в Рим уже сегодня, 15 августа. Футболист пройдёт медобследование и подпишет контракт. Официально о сделке объявят уже в ближайшие дни.
В сезоне-2020/2021 на счету Абрахама 32 встречи за «Челси» во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 12 забитыми мячами и 6 результативными передачами.
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