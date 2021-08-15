Бензема вышел на 10-е место в истории мадридского «Реала» по количеству официальных матчей
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33-летний французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отметился важным статистическим достижением в гостевом матче первого тура чемпионата Испании сезона-2021/2022 с «Алавесом» (4:1).
Как сообщает журналист Педро Мартин в «Твиттере», Бензема провёл 560-й официальный матч в составе мадридского «Реала» и занял 10-е место в истории клуба по этому показателю, обойдя Мичела. Уже в следующем туре Карим имеет шанс сравняться с Пирри (561), который идёт девятым по количеству проведённых встреч за «Королевский клуб».
Карим Бензема за свою карьеру провёл 707 матчей, в которых ему удалось отметиться 345 забитыми мячами и 170 результативными передачами. Его контракт с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года.
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