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Стукалов: благодаря Беленову «Уфа» смогла переломить игру с «Нижним Новгородом»

Стукалов: благодаря Беленову «Уфа» смогла переломить игру с «Нижним Новгородом»
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37-летний российский специалист Алексей Стукалов, возглавляющий «Уфу», подвёл итоги встречи 4-го тура чемпионата России с «Нижним Новгородом» (2:1).

«Как и предполагалось, матч получился тяжёлым, было много борьбы, единоборств. «Нижний Новгород» хорошо стартовал в Премьер-Лиге у команды появилась уверенность. В первом тайме мы проиграли много борьбы в верховых единоборствах, нас несколько раз выручил Александр Беленов. Во второй половине игры внесли коррективы и действовали более агрессивно, благодаря этому забили два гола. К сожалению, пропустили со стандартного положения, хотя мы к ним готовились и тщательно разбирали, но в остальном каких-то 100% моментов у наших ворот уже не было.

Состояние Йокича, завершавшего игру с разбитой головой? Йокич – это воин. Он себя чувствует великолепно.

Выбор Беленова в качестве лучшего игрока матча? Безусловно, благодаря его уверенной игре в первом тайме мы смогли переломить ход игры и добиться победы», — приводит слова Стукалова официальный сайт «Уфы».

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